Николай Любимов о работе губернатора: Я не могу сказать, что это для меня ад

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о плюсах и минусах должности главы региона. В интервью ТАСС он отметил, что должность губернатора не так привлекательна, как может показаться на первый взгляд.

– Это тяжелая работа не столько физически, сколько нравственно, потому что ты постоянно чувствуешь груз ответственности за всё абсолютно, без делений на какие-то сферы. За всё, что в области происходит и, возможно, даже не входит в зону полномочий исполнительной власти, всё равно спрашивают с тебя, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что граждане спрашивают в первую очередь с губернатора, потому что он высшее должностное лицо. При этом кто за что действительно должен нести ответственность, не так уж важно.

— Я не могу сказать, что это для меня ад. Понятно, что это тяжелая работа. Всё равно положительные моменты, когда видишь результат, и это видят люди, они всегда радуют больше, чем негатив, который на тебя сваливается в текущей работе. Точно адом это не назову. Я все-таки оптимист, – сказал Николай Любимов.

Он также отметил, что лучший антидепрессант – человеческая благодарность. И когда работа даёт положительные результаты и люди это замечают, хочется работать дальше.

Напомним, что Николай Любимов стал губернатором Рязанской области через несколько месяцев работы в Госдуме. Прежде он был министром экономического развития Калужской области, главой города Калуги, заместителем губернатора и председателем законодательного собрания Калужской области.