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Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкоцентра в Рязани

На пресс-конференции в четверг, 22 августа, губернатор Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкоцентра в Рязани. По словам губернатора, это будет высокотехнологичный медицинский центр, куда будут «привлекать науку».

Он выразил уверенность, что новый медцентр поможет снизить смертность от онкологических заболеваний в регионе в течение ближайших нескольких лет.

Губернатор также отметил, что высокие показатели онкозаболеваемости в Рязанской области свидетельствуют о росте выявляемости, а не об увеличении количества заболевших.

– Мы не занижаем показатели ради низких мест в рейтингах, – подчеркнул Любимов. – Наша цель помочь людям.

Напомним, строительство нового онкоцентра в Рязани на 255 коек планируется начать в 2021 году.

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