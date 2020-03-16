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Николай Любимов: Меры, которые сейчас предпринимаются, могут вызывать у людей неудобства

В понедельник, 16 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства Рязанской области Романом Петряевым. Они обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также предпринимаемые профилактические меры.

Роман Петряев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога. Случаев коронавируса не зафиксировано.

По словам Петряева, в Рязани работает круглосуточная горячая линия. В больнице №10 подготовлен обсерватор, куда будут помещаться под наблюдение граждане, посещавшие страны, где был зафиксирован коронавирус.

– Пока мы туда людей не помещаем, все они предпочли добровольное изолирование на 14 дней и сейчас находятся под контролем специалистов. Из 89 человек, которые были помещены под наблюдение, ни одного случая коронавируса на данном этапе не выявлено, – сказал Роман Петряев.

Он также отметил, что с 17 марта в регионе приостановлена работа учреждений допобразования, театров, музеев, библиотек. В детских садах рекомендовано свободное посещение. Массовые мероприятия отменены. Профессиональные спортивные соревнования будут проходить без болельщиков.

Николай Любимов отметил, что принятые меры должны помочь не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, но они могут вызвать у людей определённые неудобства.

– Но в данном случае – лучше сработать на предупреждение, вместо того, чтобы потом жалеть, что мы чего-то не сделали, – заявил губернатор. – Важно, чтобы люди знали, что происходит и выполняли все рекомендации специалистов.

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