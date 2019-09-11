На главную Рязань Общество Названа зарплата начальника цеха в Рязани
РязаньОбщество

Названа зарплата начальника цеха в Рязани

Средняя зарплата начальника цеха в Рязани составляет 60 тысяч рублей. Об этом сообщили представители сервиса по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплаты в 70 крупных городах России, среди которых была и Рязань. Больше всего начальник цеха может заработать в Москве, где средняя зарплата составляет 95 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге начальник может рассчитывать на 83 тысячи рублей в месяц.

Если брать города ЦФО, то традиционно больше Рязани средняя зарплата в Туле. Правда, не намного – 61 тысяча рублей. Во Владимире начальник цеха получает 57 тысяч в месяц, в Липецке и Тамбове – 52 тысячи рублей. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Руководитель рязанского отделения Сбербанка Сергей Фролов: Мы меняемся в интересах клиентов

Студенты со всей России проходят практику в РНПК

В Рязани презентовали девятый том книги «Солдаты Победы. 1941-1945 годы»