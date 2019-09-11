Названа зарплата начальника цеха в Рязани

Средняя зарплата начальника цеха в Рязани составляет 60 тысяч рублей. Об этом сообщили представители сервиса по поиску работы Superjob.



Эксперты портала проанализировали зарплаты в 70 крупных городах России, среди которых была и Рязань. Больше всего начальник цеха может заработать в Москве, где средняя зарплата составляет 95 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге начальник может рассчитывать на 83 тысячи рублей в месяц.



Если брать города ЦФО, то традиционно больше Рязани средняя зарплата в Туле. Правда, не намного – 61 тысяча рублей. Во Владимире начальник цеха получает 57 тысяч в месяц, в Липецке и Тамбове – 52 тысячи рублей.

