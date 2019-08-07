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Названа средняя зарплата секретаря на ресепшн в Рязани

Средняя зарплата секретаря на ресепшн в Рязани составляет 23 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы Superjob.

Аналитики подсчитали зарплаты секретарей в 70 крупных городах России. Как обычно, самая высокая в Москве – 40 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 33 тысячи рублей. 

Также приводятся данные по зарплатам в нескольких крупных городах ЦФО. В Туле секретари на ресепшн получают в месяц 24 тысячи, во Владимире – 22 тысячи, в Липецке и Тамбове – по 20 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что в Рязани средняя зарплата секретаря на ресепшен не менялась с конца декабря 2018 года.

Работодатели требуют от соискателей вакансии секретаря на ресепшн знание делового этикета, опыт работы с оргтехникой, мини-АТС, грамотный устный и письменный русский язык. Иногда нужно знание английского языка или делопроизводства.

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