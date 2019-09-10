Назад в СССР! В компании «Я ГРУПП» отметили День финансиста

В пятницу, 6 сентября, в конгресс-отеле «Амакс» состоялся праздник в честь Дня финансиста, организованный компанией «Я ГРУПП». Яркая, стильная вечеринка прошла под лозунгом «Назад в СССР».

Генеральный директор компании Юлианна Яблоновская поздравила всех гостей с Днём финансиста и провела небольшой экскурс в историю банковской системы и финансов нашего государства. Она рассказала о том, когда был открыт первый банк в СССР, существовал ли в те годы потребительский кредит, было ли такое понятие как «рассрочка» и пользовались ли люди ипотечным кредитованием.

– Добрый вечер, дорогие гости! Мы всех очень рады видеть на нашем сегодняшнем мероприятии. Я надеюсь, что настроение у всех отличное, а шампанское вкусное, – поделилась Юлианна Яблоновская.

Сбор гостей проходил под звуки саксофона. Играли самые известные хиты тех лет: «Pretty women», «I feel good», «I Wanna Be loved by you», «Королева красоты», «Эй, моряк!» и многие другие.

В начале мероприятия гостям показали видеоролик о работе «Я ГРУПП», в котором отразились принципы компании.

Атмосферой «стиляг» было пронизано всё вокруг. Яркие плакаты с призывом к действию, автомат с газированной водой, много рок-н-ролла, портреты Владимира Ильича Ленина, сладкая вата, советское шампанское – вся эта атрибутика полностью погружала в 50-е годы прошлого столетия.

На вечеринке активно работали спекулянты. Они продавали музыкальные пластинки зарубежных музыкантов, а также шелковые галстуки, которые в Советском союзе «достать» невозможно.

Во время мероприятия гости смогли насладиться танцевальными номерами ансамбля «Рязань» и уникальным шоу от «Magic bar», поучаствовать в фокусах иллюзиониста Олега Мельникова, сыграть в викторину на тему «Стиляги», принять участие в конкурсе на лучший образ, и даже сделать фотографию на фоне 3-метрового Владимира Ленина.

В программе вечеринки были запланированы перерывы на живое общение, чтобы гости смогли пообщаться друг с другом, завести новые знакомства и просто немного отдохнуть. Нам удалось пообщаться с клиентами и узнать о преимуществах компании «Я ГРУПП», так сказать, из первых уст.

– Являюсь клиентом «Я ГРУПП» уже полгода. Если честно, очень довольна и очень рада, что обратилась именно в эту компанию. Я получаю достаточно неплохие дивиденды. Могу себе позволить откладывать деньги на какие-то крупные покупки, на отпуск, и это никак не будет сказываться на нашем семейном бюджете. Собираюсь и дальше оставаться клиентом компании «Я ГРУПП», – поделилась своим мнением Александра Аксенова.

Кроме того, в этот вечер среди гостей разыгрывалось много призов и подарков: продовольственные корзины, американский виски, «Белуга» с чёрной икрой. В дополнение ко всему работала фотозона «Назад в СССР».

В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса на самый подходящий для компании слоган, который проходил в Instagram. Четыре самых оригинальных автора получили от компании «Я ГРУПП» сертификаты на сумму 5, 15, 30 и 50 тысяч рублей, которые они могут в любое время обналичить в офисе компании.