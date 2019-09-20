Наследие Живаго. Очередной вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе читатели на примере известных миллионеров узнают о принципах правильного финансового поведения.

История 95. Деньги во благо общества. Наследие Живаго.

Обеспеченные люди были всегда, как только появились деньги. И всегда люди по-разному своим капиталом распоряжались. Пример того, как благосостояние одного может послужить обществу в целом, — рязанский купец Сергий Живаго. Он стал известным предпринимателем в столице, но не забывал про родной город. Главное его детище — муниципальный банк, основанный в 1863 году. 80% его прибыли по уставу должно было идти на благотворительность, еще 10 — на нужды Рязани. И лишь оставшиеся 10% направлялись в капитал самого кредитного учреждения.

Через 3 года после открытия банк начал выделять средства на содержание общины и больницы при Казанском женском монастыре. Чуть позже в обители при поддержке банка открылось училище для бедных девиц. Ежегодно там могли получать образование около 25 девушек. Не забыли и про обучение юношей: в Рязани на деньги Живаго открылось первое ремесленное училище. Трехэтажное здание был обустроено по высочайшим стандартам того времени, со всеми удобствами, вентиляцией и водопроводом.

Немалая часть прибыли шла на выдачу пособия бедным девушкам, когда тем приходило время выходить замуж. За первые десять лет работы банка «банковское приданое» получили 152 рязанки. А в марте 1901 года в городе начал работать первый родильный дом. Женщинам там помогали в основном бесплатно, за год на свет появлялось до 1000 малышей. Если мать не могла содержать ребенка, она отдавала его в приют при роддоме, который также содержался на средства банка.

Большинства изменений в жизни города сам Сергий Живаго не увидел: он ушел из жизни в 1866 году. Но главное он сделать успел: заложил основы меценатства, подавая пример потомкам.

Вопрос: где изначально располагался Банк Сергия Живаго?

на современной ул. Ленина

на нынешней улице Свободы

там, где сегодня площадь Театральная.

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