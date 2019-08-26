На главную Рязань На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 14,5 т молока
РязаньЭкономика

На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 14,5 т молока

В Рязани продолжают свою работу ярмарки выходного дня. В субботу, 24 августа, на 330 местах торговали 220 производителей.

Как сообщает сайт регионального правительства, за день было продано 10,3 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 т молока и молочных продуктов, 7 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,2 т живой рыбы, 1 т меда и продуктов пчеловодства, 6,5 т картофеля, 2,9 т овощей, 3,1 т груш и яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 31 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 14,5 т молока

В центре Рязани произошло ДТП, образовалась пробка

Смертельное ДТП под Рязанью устроил водитель без прав

Рязанцев ждут спектакли, концерты и кино

video

Рязанцев вновь предупредили о мошенниках

Рязанцев приглашают на ежегодный городской праздник «Дом глазами ребёнка»

В понедельник в Рязани отключили холодную воду

На месте пожара в Рязани обнаружили два трупа

Рязанцы стали призёрами чемпионата России по дзюдо

Рязанские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В городе Сасово организовали развлекательную программу для детей

Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В Рязанском районе прошёл IV агрофестиваль «Рязанский караваец»

В Рязани затопило подъезд жилого дома

В Рязани рабочие окопали мешающий автомобиль

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани открыли научно-образовательный центр аквакультуры и рыбоводства

На Северной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП

Жительницу Рязанской области отправили в колонию за убийство сожителя