На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 14,5 т молока

В Рязани продолжают свою работу ярмарки выходного дня. В субботу, 24 августа, на 330 местах торговали 220 производителей.

Как сообщает сайт регионального правительства, за день было продано 10,3 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 т молока и молочных продуктов, 7 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,2 т живой рыбы, 1 т меда и продуктов пчеловодства, 6,5 т картофеля, 2,9 т овощей, 3,1 т груш и яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 31 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».