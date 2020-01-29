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На территории ТОСов в Рязани установят видеокамеры

В Рязани обсудили вопрос подключения видеокамер на территориях местных инициатив. В последнее время на территории ТОСов появились зоны отдыха, агитплощадки, хоккейные корты, небольшие скверы. В каждом проекте помимо средств городского и областного бюджетов есть софинансирование жителей.

Активисты заинтересованы в дальнейшем благополучии своего проекта. Они проводят субботники и праздники. Для организации постоянного видеонаблюдения за территорией председатели ТОС приобрели уличные камеры, сообщает сайт администрации. Сейчас решается вопрос размещения камер на территориях «Доброго сквера», сквера «Вишневый сад» и «Агитплощадке» на проезде Машиностроителей.

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