На празднике «Волшебная страна знаний» рязанцы смогут записать детей в спортивные секции

В четверг, 29 августа, в 21.00 в Кремлёвском сквере в проекте «Театр на экране» будет показан спектакль по пьесе А. Володина «С любимыми не расставайтесь» Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

В пятницу, 30 августа, на улице Почтовой состоится праздник «Волшебная страна знаний». Для юных гостей праздника подготовят различные мастер-классы, показательные выступления, спортивные соревнования и многое другое. Каждый сможет сыграть на музыкальном инструменте, почувствовать себя художником или проявить себя на площадках спортивных школ.

На Лыбедском бульваре с 17.00 до 19.00 состоится презентация двенадцати муниципальных детско-юношеских спортивных школ и одного учреждения спортивной направленности города Рязани. Свои возможности и показательные выступления воспитанников представят: СДЮСШОР «Единство», СДЮСШОР «Юпитер», СДЮСШОР «Юность», СДЮСШОР «Антей», СДЮСШОР «Вымпел», СДЮСШОР «Комета», ДЮСШ «Золотые купола», ДЮСШ «Фаворит», ДЮСШ тенниса «Юниор», ДЮСШ ВВС «Волна», ДЮСШ «Орион», ДЮСШ «Сокол», СК «Химик».

На главной сцене состоится театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов Дворца молодежи города Рязани.