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На празднике «Рязань – город спортивный» чествовали ветеранов спорта

В пятницу, 9 августа, на улице Почтовой прошел праздник «Рязань – город спортивный». Его приурочили к всероссийскому Дню физкультурника, который в этом году отмечается в 80-й раз.

Праздник начался традиционным парадом спортсменов, а на главной сцене прошло награждение ветеранов спорта. Награды вручили министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов и начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

– Рязань не только красивый город, но и очень спортивный. У нас работает 71 федерация по разным видам спорта и более 32 тысяч детей в них занимаются. Рязань – спортивный регион, и это стало возможным благодаря нашим ветеранам спорта. Спасибо вам большое и низкий поклон, – отметил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

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