На пожаре в Рязанской области погиб инвалид

На пожаре в селе Ямбирно Шацкого района погиб 47-летний инвалид. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Пожар произошёл в ночь на 25 октября. Его заметил водитель, проезжавший мимо. После этого на тушение огня приехали три пожарных расчёта, но дом спасти не удалось – от него остались только кирпичные стены.



Хозяин дома погиб. Сообщается, что мужчина мог самостоятельно передвигаться, по хозяйству ему помогали соседи. По одной из версий, причиной пожара мог стать оставленный на плите чайник или кастрюля.



Сестра погибшего живёт в Москве. Ей сообщили о случившемся.

