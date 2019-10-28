На главную Рязань Происшествия На пожаре в Рязанской области погиб инвалид
РязаньПроисшествия

На пожаре в Рязанской области погиб инвалид

На пожаре в селе Ямбирно Шацкого района погиб 47-летний инвалид. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Пожар произошёл в ночь на 25 октября. Его заметил водитель, проезжавший мимо. После этого на тушение огня приехали три пожарных расчёта, но дом спасти не удалось – от него остались только кирпичные стены.

Хозяин дома погиб. Сообщается, что мужчина мог самостоятельно передвигаться, по хозяйству ему помогали соседи. По одной из версий, причиной пожара мог стать оставленный на плите чайник или кастрюля. 

Сестра погибшего живёт в Москве. Ей сообщили о случившемся.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

По факту ДТП с автобусом с детьми возбуждено уголовное дело

В лесу под Рязанью пропал мужчина

Прокуратура проверила состояние рыбновского зоопарка «Пересвет»