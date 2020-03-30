На коронавирус в Рязанской области проверяют 1231 человека

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В Рязанской области на коронавирус проверяют 1231 человека. 373 человека уже проверили. Все они здоровы. Такие данные приводит оперативная рабочая группа правительства Рязанской области.

На сегодняшний день подтверждено 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Состояние больных оценивается как удовлетворительное.

По данным на 8.30 30 марта известно о 1604 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Организовано их медицинское наблюдение.

Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.