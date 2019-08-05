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Рязань

Минздрав Рязанской области запустил опрос о качестве оказания услуг медучреждениями

Министерство здравоохранения Рязанской области запустило опрос о качестве оказания услуг медицинскими учреждениями региона. Об этом сообщает сайт минздрава.

Независимое голосование организуется для того, чтобы сделать пребывание пациентов в подведомственных медицинских организациях более комфортным и приятным, пояснили в министерстве. Для того, чтобы пройти опрос, необходимо зайти на официальный сайт медицинской организации, услуги которой хотели бы оценить или на сайт минздрава Рязанской области. На главной странице размещён баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».

Предложения и пожелания, высказанные в опросе, планируется учесть в дальнейшей работе.

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