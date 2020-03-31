Михаил Пронин: Передвижение на личном и рабочем транспорте на данный момент не ограничено

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин разъяснил порядок передвижения по региону транспорта юридических лиц – предпринимателей и организаций.



– Выдача пропусков для предприятий и организаций региона, разрешающих передвижение по городу и региону, будет осуществляться в соответствии с Порядком, разработка которого начата правительством Рязанской области. На данный момент выдача пропусков не производится – никаких санкций к транспорту и его владельцам за передвижение без таких пропусков не предусмотрено. Напомню, что передвижение на личном и рабочем транспорте на данный момент не ограничено, – отметил Михаил Пронин.



Рязанский бизнес-омбудсмен сообщил о том, что обо всех изменениях и рекомендациях для бизнеса в связи пандемией COVID-19 будет сообщаться на официальных источниках, в том числе на сайте уполномоченного https://ombudsmanbiz.ryazangov.ru



Напомним, с 30 марта в Рязанской области введены дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

