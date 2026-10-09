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Медицина

Кардиолог из Рязани объяснила, почему опасна боль в груди

Алексей Самохин
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Боль в груди после сильного волнения может указывать на проблемы с сердцем, включая стенокардию и инфаркт. Кардиолог «СМ-Клиника» в Рязани Юлия Стаховская предупредила, что списывать такие симптомы исключительно на нервы опасно. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Во время стресса организм вырабатывает гормоны, которые ускоряют сердцебиение, повышают давление и сужают сосуды. Сердечной мышце требуется больше кислорода. У здорового человека такая реакция чаще проявляется учащенным пульсом и неприятными ощущениями, а при ишемической болезни сердца может спровоцировать приступ стенокардии.

Волнение способно вызвать и другие симптомы. Из-за напряжения мышц груди, плеч и спины появляется чувство сдавленности или покалывание. Частое поверхностное дыхание иногда приводит к гипервентиляции, которая сопровождается головокружением, нехваткой воздуха и онемением пальцев. Подобные проявления встречаются и при панических атаках.

Однако эмоциональное потрясение может стать причиной и серьезных сердечных нарушений. По словам Стаховской, сильный стресс иногда провоцирует инфаркт. В редких случаях развивается синдром такоцубо, известный как стрессовая кардиомиопатия. При этом состоянии сердечная мышца временно ослабевает, а симптомы напоминают инфаркт: возникают внезапная боль за грудиной и одышка.

«Различить эти состояния без ЭКГ, анализов крови и других исследований невозможно», — подчеркнула врач.

Особую настороженность должна вызывать давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной. Риск выше, если неприятные ощущения появляются при физической нагрузке или волнении и распространяются на одну или обе руки, спину, плечо, шею либо нижнюю челюсть.

К тревожным признакам относятся холодный пот, тошнота, выраженная слабость, одышка, головокружение и потеря сознания. При таких симптомах нужно немедленно вызвать скорую помощь. Кардиолог советует не ждать, пока боль пройдет, не пытаться заглушить ее успокоительными препаратами и не ехать в больницу самостоятельно.

Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с гипертонией, сахарным диабетом, повышенным холестерином, ожирением и заболеваниями сердца. Дополнительным фактором риска остается курение.

Если боль усиливается при надавливании на грудную клетку, повороте корпуса или движении рукой, причиной чаще оказываются мышцы и грудная стенка. Но даже такие особенности не позволяют полностью исключить сердечные проблемы. При подозрительных симптомах причину должен установить врач.

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