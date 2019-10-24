Лаборатория Vellcom group разработала асфальт, который впитывает воду

Лаборатория Vellcom group разработала состав и ввела в производство дренирующий асфальтобетон – это пористый материал, применяемый в качестве покрытия автомобильных дорог поверх плотного асфальтобетона и обеспечивающий быстрый отвод воды с поверхности дороги.

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может быть использовано для строительства, ремонта и капитального ремонта дорожных асфальтобетонных покрытий, а также для устройства и ремонта слоев проезжей части мостов и путепроводов.

Начиная с 60-х годов во многих странах мира начали применять дренирующий асфальтобетон, обеспечивающий быстрое удаление воды с покрытия во время дождя. Дренирующие асфальтобетоны с наибольшим содержанием битума (6-7%) используют в США при строительстве нового слоя по изношенному, подлежащему ремонту асфальтобетонному покрытию. Избыточное количество битума в этом асфальтобетоне предназначено для кальматирования трещин старого ремонтируемого покрытия и обеспечения должного сцепления нового покрытия со старым. Толщину покрытия принимают около 20 мм. В Европейских странах и Японии дренирующий асфальтобетон используют при строительстве автомобильных дорог с целью повышения сцепления колеса автомобиля с покрытием во время дождя. Вода не задерживается на поверхности этого покрытия и быстро стекает к обочинам. Это обстоятельство исключает явление «аквапланирования» при быстрой езде автомобиля. Так, при скорости 100 км/ч коэффициент сцепления колеса с дренирующим асфальтобетонным покрытием снижается всего на 20%, а с плотным асфальтобетонным покрытием — на 50%, превышая его по абсолютному значению почти в 2 раза.

Покрытие из дренирующего асфальтобетона дает меньше шума при движении транспортных средств, чем покрытие из плотного шероховатого асфальтобетона и хорошо сопротивляется колееобразованию. Дренирующий асфальтобетон обладает хорошей видимостью в ночное время. На этом покрытии хорошо видна разметка. Несмотря на большую открытую пористость дренирующий асфальтобетон достаточно водо- и морозостоек. По зарубежным данным, дренирующий асфальтобетон рассчитан на эксплуатацию в покрытии автомобильной дороги в течение 15 лет.