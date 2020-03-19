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Комитет Рязгордумы рассмотрел вопрос оформления участка под строительство школы в Кальном

В четверг, 19 марта, градостроительный комитет Рязанской городской Думы рассмотрел вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рязани для строительства школы в микрорайоне Кальное.

Согласно изменениям, несколько участков различного назначения в районе ручья Быстрец переводятся в единую зону образовательных учреждений. Площадь участка составляет 22 944 кв. м.

Проектные работы по строительству должны начаться через месяц, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Савин.

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