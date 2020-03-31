Кобылкин рекомендовал запретить весеннюю охоту

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Изображение klimkin с сайта Pixabay
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Во вторник, 31 марта, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам запретить весеннюю охоту в своих регионах. Об этом сообщает сайт ведомства. 

Таким образом министр предлагает обеспечить режим самоизоляции граждан из-за коронавируса. 

Напомним, ранее сообщалось, что сроки весенней охоты в Рязанской области определены. В южных районах она была намечена на период с 28 марта по 6 апреля, в северных – с 4 по 13 апреля. 

В настоящее время в Рязани и области действуют ограничения из-за коронавируса. Граждан обязали соблюдать режим самоизоляции. 

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