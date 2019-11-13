Как пользоваться квадрокоптером, чтобы не попасть на штраф

РИА «7 новостей» в рамках проекта «Прокуратура поясняет» продолжает отвечать на самые разные вопросы читателей. Один из них касается правил использования квадрокоптера.

– У меня есть квадрокоптер, которым я иногда пользуюсь. Недавно я узнал, что подобные летательные аппараты должны быть зарегистрированы в Росавиации, иначе я могу быть привлечен к административной ответственности. Так ли это? – спросил один из читателей.

На этот вопрос мы ответим вместе с прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным.

С 27 сентября 2019 года вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов свыше 250г. Владельцы таких аппаратов должны получить государственный номер в Росавиации и нанести его на аппарат как минимум в трех местах. Полеты без номера грозят штрафом до 2,5 тыс. руб., но вылеты нужно согласовывать отдельно даже для зарегистрированных коптеров во избежание еще больших санкций — до 50 тыс. руб.

Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов утверждены Постановлением Правительства № 658 от 25.05.2019 года. В документе говорится, что владелец дрона массой от 0,25 до 30кг должен обратиться в Росавиацию в 30-дневный срок со дня вступления постановления в силу. Документ вступил в силу 27 сентября.

На сайте Росавиации указано, что в заявлении владелец дрона должен указать его марку, тип, серийный номер, количество двигателей и взлетную массу, а также свои паспортные данные, СНИЛС, домашний адрес и номер телефона. В рекомендациях на сайте ведомства говорится, что государственный номер следует нанести шрифтом не менее 5мм на аппарат «любым из способов, обеспечивающих сохранение и читаемость номера при воздействии воды»; он должен быть «различим и читаем без использования специальных оптических средств». Маркировка на дроне должна присутствовать как минимум в трех местах, а для аппаратов массой более 1,5кг — в пяти местах. Получая номер в Росавиации, юридически дрон становится объектом гражданской авиации, соответственно, на него начинают распространяться соответствующие акты и нормативы. Отметим, что по ст. 11.5 КоАП РФ за управление воздушным судном без регистрации его командира могут оштрафовать на 2–2,5тыс. руб. или лишить права управления воздушным судном на срок до одного года.

Между тем, для запуска коптера все равно необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения. Полеты над Москвой запрещены; для их согласования нужно обратиться в столичный департамент региональной безопасности. С июля 2019 года штраф за несанкционированный запуск беспилотника составляет 20-50тыс. руб., а для юридических лиц – 250-300 тыс. руб.