Минобороны сообщило об уничтожении 199 беспилотников за ночь, в том числе в Рязанской области

Российские силы ПВО за ночь с 4 на 5 октября перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны самолетного типа обнаруживали и уничтожали с 20:00 4 октября до 8:00 5 октября.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областей. В список вошли Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Еще часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.

Сколько именно беспилотников сбили в Рязанской области в сводке военного ведомства не сообщается. О возможных последствиях на земле сообщит губернатор Павел Малков.