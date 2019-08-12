Ещё в одном рязанском дворе появилась новая благоустроенная площадка

На улице Пойменной в Рязани появилась новая благоустроенная площадка. По инициативе местного ТОС здесь заасфальтировали дорожки, установили беседки и детское игровое оборудование.

Приёмка площадки состоялась в пятницу, 9 августа, сообщает сайт администрации города. Работы принимали специалисты Дирекции благоустройства города, сами жители, представители городского депутатского корпуса.

В дальнейших плана по благоустройству – ремонт забора, установка нового внесезонного информационного щита и организация видеонаблюдения за данной территорией.