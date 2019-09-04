Елена Сорокина встретилась с участниками международной экспедиции «Русские крепости Аляски»

Во вторник, 3 сентября, в администрации Рязани состоялась встреча исполняющей обязанности главы администрации города Елены Сорокиной с участниками международной экспедиции «Русские крепости Аляски», ее руководителем, Героем России, путешественником и полярным исследователем Михаилом Малаховым и юными членами географического клуба «Открытие», учащимися школы №16.

Михаил Малахов рассказал об исследовательской кампании Рязанского областного отделения Русского географического общества «Русское крепости Аляски». Началась она 1 июля в Сиэтле.

Путешественники из Рязани, Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Тольятти и других городов, а также представители Чехии и США за два месяца прошли на парусной яхте более 6 тысяч километров по следам Русской Америки.

«Путешественники обследовали практически все места русских поселений юго-восточной части Аляски, получили современные данные об их точном расположении», – рассказал Михаил Малахов.

Присутствующим на встрече школьникам показали фильм о путешествии, снятый самими участниками экспедиции – Александром Бреевым, Ильей Тихомировым и Михаилом Малаховым младшим.

Участники экспедиции провели исследования по поиску места высадки членов команды первооткрывателя Аляски А.И. Чирикова в 1741 году, сообщает сайт администрации города.

– Впервые его маршрут движения повторен точно. Предварительный анализ полученных данных говорит, что высадка состоялась совершенно в другом месте, нежели считается в общепринятой исторической версии, – отметил он.

Также путешественники поднялись на гору, носящую имя Германа Аляскинского, и оставили там памятные знаки.

Участники экспедиции передали Елене Сорокиной памятные сувениры – карту Аляски, модель судна племени масаи, сосуд для пороха, а также флаги, которые были с исследователями в течение всей экспедиции.

Елена Сорокина заявила, что все экспонаты займут достойное место в действующем Музее путешественников.