На главную Рязань Власть Елена Сорокина провела объезд городских территорий
РязаньВласть

Елена Сорокина провела объезд городских территорий

В воскресенье, 18 августа, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сорокина проверила, как в городе ремонтируются дороги, дворы и общественные пространства. В частности, она посетила Серёжин переулок, Васильевский проезд и улицу Дачную, где сейчас ремонтируются участки дорог.

Соответствующим подразделениям администрации были даны поручения. Например, Елена Сорокина попросила установить лежачего полицейского у школы №75, также было поручено благоустроить территорию для безопасности детей. Кроме того, вокруг дороги будет проведена опиловка сухостойных деревьев.

В текущем году на улице Дачной будет сделан ямочный ремонт, а в следующем её включат в план по капитальному ремонту дорожного полотна.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Елена Сорокина провела объезд городских территорий

В Касимове развалился на части памятник Ленину

Форум древних городов в Рязани. Instagram-обзор

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В Рязанской области за день выпала месячная норма осадков

Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, поэт и доктор философских наук

На трассе М-5 под Рязанью образовалась пробка из-за ДТП

В Рязани затопило улицу Дзержинского

В ДТП на Солотчинском мосту погиб человек, несколько пострадали

Евгения Мальцева рассказала о спонсорстве в Школе древних городов

Урбанист Святослав Мурунов рассказал рязанцам о городских сообществах

В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов

Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь

На «Свадьбе по-бухарски» в Рязани пели, танцевали и угощали сладостями

Казанский ТЮЗ представил в Рязани свою версию «Выстрела»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

Глава администрации Рыбновского района ушёл в отставку

Николай Любимов встретился с врио вице-президента-директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрием Кимом