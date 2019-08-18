В воскресенье, 18 августа, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.



Сорокина проверила, как в городе ремонтируются дороги, дворы и общественные пространства. В частности, она посетила Серёжин переулок, Васильевский проезд и улицу Дачную, где сейчас ремонтируются участки дорог.



Соответствующим подразделениям администрации были даны поручения. Например, Елена Сорокина попросила установить лежачего полицейского у школы №75, также было поручено благоустроить территорию для безопасности детей. Кроме того, вокруг дороги будет проведена опиловка сухостойных деревьев.



В текущем году на улице Дачной будет сделан ямочный ремонт, а в следующем её включат в план по капитальному ремонту дорожного полотна.

