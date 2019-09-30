Елена Сорокина поздравила с днём рождения Почётного гражданина города Зинаиду Курицыну

В понедельник, 30 сентября, глава администрации города Рязани Елена Сорокина поздравила с днем рождения Почетного гражданина города, знаменитую спортсменку Зинаиду Курицыну.

Елена Сорокина поблагодарила Зинаиду Михайловну за большой вклад в становление и развитие парашютного спорта, пожелала крепкого здоровья, новых достижений и вручила цветы.

Имя прославленной рязанки известно во многих странах мира. Зинаида Курицына 17-кратная рекордсменка мира и 3-кратная рекордсменка Советского Союза, Мастер спорта международного класса по парашютному спорту, судья международной категории.

Зинаида Михайловна родилась в 1948 году в городе Егорьевске Московской области. В пятнадцать лет она была зачислена в аэроклуб и совершила первый прыжок с парашютом. К девятнадцати годам совершила 211 прыжков, показав результаты, значительно превышающие показатели мужчин. В 1976 г. Зинаиду Михайловну пригласили в сборную страны. Отмечена званием «Чемпион среди чемпионов». Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

В 1978 г. на соревнованиях по установлению мировых рекордов во время тренировочного прыжка с высоты 1 500 м у нее не раскрылся парашют. Полтора месяца Зинаида Михайловна проходила реабилитацию, много тренировалась, давая организму высокие нагрузки, освоила горные лыжи и участвовала в судействе соревнований горнолыжников и парашютистов.

В 1980 г. Зинаида Курицына вернулась в Узбекистан, к месту тренировки парашютистов и совершила прыжок с 1 000 м. И вновь не раскрылся парашют, приземлилась на запасном. Досконально проверив основной парашют, тут же совершила еще один прыжок.

С 1999 г. по настоящее время работает старшим тренером-преподавателем по спорту ЦСПК, готовит спортсменов-парашютистов. Награждена медалью «За боевые заслуги». В 1985 г. о Курицыной снят художественный фильм «Парашютисты», кинооператором которого был ее муж Е.И. Бакалов, снялась в кинофильме «Спорт отважных». Решением Рязанского городского Совета в августе 1998 года Зинаиде Курицыной присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».