Елена Митина встретилась с педагогами Сапожковского района

В среду, 30 октября, депутат Госдумы Елена Митина встретилась с педагогами и председателями первичных профсоюзных организаций работников народного образования и науки РФ Сапожковского района и рассказала об изменениях в законодательстве.

Парламентарий отметила, что в первом чтении принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах.

– Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Предполагается, что питание для учеников начальной школы будет бесплатным, – рассказала Елена Митина. – Кроме этого, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Законодательно закреплен сокращенный рабочий день для сельских женщин.

– Принятый депутатами Госдумы закон гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе, – рассказала Елена Митина.

Кроме этого, работницы имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Одним из важных решений Конституционного Суда стал запрет на увольнение из детсадов воспитателей без образования, но с опытом работы.

– По Закону об образовании заниматься педагогической деятельностью вправе граждане со средним профессиональным или высшим образованием. При введении в действие данной нормы не предполагалось, что будет оцениваться наличие профобразования у граждан, которые уже работали и успешно выполняли свои обязанности, периодически проходили аттестацию, – отметила Елена Митина. – Сейчас в Госдуме по данному вопросу принят в первом чтении законопроект.

В завершении встречи парламентарий наградила лучших профактивистов Сапожковского района.