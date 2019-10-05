Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина поздравила рязанских педагогов с Днём учителя:

– День Учителя — один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения – будущего нашей страны.

Школа, учитель, наставник… Это то, что нас всех объединяет, связывает с детством и юностью, порой взросления и выбора жизненного пути. На земле нет ни одной профессии, которая не начиналась бы со школы и умного, доброго, заботливого, не жалеющего человеческой теплоты и душевных сил педагога.

От всей души поздравляю вас с праздником. Пусть каждый урок, каждая встреча с детьми вдохновляет вас на творчество, дарит вам радость общения, приносит только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда!

Будьте здоровы, счастливы и любимы!