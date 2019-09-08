Елена Митина оценила ход строительства новой школы в селе Незнаново

В пятницу, 6 сентября, депутат Госдумы Елена Митина вместе с главой администрации Кораблинского района Ниной Объедковой посетила строительную площадку в селе Незнаново. Именно здесь 1 сентября 2020 года откроет свои двери новая школа.

В рамках национального проекта «Образование» на ее строительство выделено 133 млн. руб., проект рассчитан на 132 учащихся.

В двухэтажном здании разместятся учебные классы, большой спортивный зал, столовая, компьютерный класс, библиотека, актовый зал. На пришкольной территории будут установлены игровые и спортивные площадки.

На время строительства новой школы все ученики вместе со своими педагогами были переведены в Семионовскую школу.

– Строительство идет хорошими темпами. Завершается возведение второго этажа, до начала зимнего сезона будет сделана крыша и запущено отопление, затем начнется внутренняя отделка помещений. Подрядчик имеет хорошую репутацию в Рязанской области. Я уверена, что все работы будут выполнены качественно и в срок, – отметила Елена Митина.

Незнановская школа имеет богатую 140-летнюю историю. Здесь обучались два Героя Советского Союза. 23 мая на торжественной линейке в школе прозвучал «последний звонок» не только для выпускников, но и для старого здания. С фасада школы сняли памятные доски землякам-героям, государственный флаг и табличку с названием учебного заведения. Чуть меньше чем через год они снова займут свои достойные места уже в новой школе.