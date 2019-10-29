РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 117. Деньги умеют говорить. Где выпускались «звуковые монеты»?

«Ich bin ein Berliner» (Я – берлинец). Эта фраза вошла в историю 26 июня 1963 года. Американский президент Джон Кеннеди выступал перед Шёнебергской ратушей в Западном Берлине. К этому моменту немецкая столица уже была разделена стеной. Он выразил свою солидарность и поддержку западным берлинцам, а лейтмотивом стала мысль: «Две тысячи лет назад слова, произносимые с особой гордостью, которые мог сказать человек, были «Я гражданин Рима». Сейчас, в свободном мире, самые гордые слова есть «Я берлинец». Выступление Кеннеди стало легендарным.

В 2007 году в Монголии выпустили серебряную монету номиналом в 500 тугриков. На аверсе можно было увидеть портрет Джона Кеннеди в момент произнесения речи. А если нажать на кнопку, расположенную на денежном знаке, то и услышать знаменитую фразу. Выпуск памятной монеты – дань уважения. Например, именно по настоянию Кеннеди в 1961 году Монгольская народная республика с пятой попытки, наконец, смогла стать членом ООН. В 2008 году аналогичную монету выпустили в Либерии, номиналом в 5 долларов.

Кстати, портрет 35-го президента США часто появляется на денежных знаках различных стран. Канада, Гвинея, Сан-Марино, Республика Чад – это лишь некоторые государства, в которых чеканили монеты с Джоном Кеннеди. А в самих Соединенных Штатах Америки с 1964 года и по сей день в обращении находится монета в 50 центов. Изменился лишь состав: если поначалу на 90% денежный знак состоял из серебра, затем этот показатель снизили до 40%, а в итоге остановились на медно-никелевом сплаве.