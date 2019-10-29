Елена Митина посетила выставку «Путь созидателя», посвящённую Евгению Примакову

Во вторник, 29 октября, в Госдуме открылась выставка «Путь созидателя», приуроченная к 90-летию советского и российского политика, журналиста, дипломата, экономиста и востоковеда Евгения Примакова. За свою долгую жизнь Евгений Максимович прошел путь от журналиста до главы правительства, стал свидетелем, а зачастую и участником глобальных геополитических изменений последней трети XX века. Организаторский талант, верность принципам и умение находить выход из самых сложных ситуаций снискали ему почет и уважение как внутри страны, так и за рубежом.

В мероприятии приняла участие депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

На открытии выставки выступили жена и дочь Евгения Примакова, председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

– На выставке представлены личные вещи, документы и фотографии Евгения Максимовича. Центральным экспонатом выставки стал портфель, который был у Примакова во время знаменитого «разворота над Атлантикой», – рассказала парламентарий. – Отдельный раздел посвящён фотоработам самого Евгения Максимовича на Ближнем Востоке.

Выставка, организованная Госдумой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России, продолжится до 1 ноября 2019 года.