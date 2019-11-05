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День рождения Деда Мороза рязанцы отметят легкоатлетическим забегом

В понедельник, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза в Рязани состоится традиционный легкоатлетический забег. Все желающие смогут пробежать дистанции 250 и 500 метров в новогодних костюмах.

Забег будет проходить в Лесопарке в следующих возрастных категориях:

  • взрослый и ребенок до 6 лет — 250 метров;
  • взрослый и ребенок 7-12 лет — 500 метров;
  • взрослый и ребенок 13 лет и старше — 500 метров;
  • индивидуальный забег (женщины) — 500 метров;
  • индивидуальный забег (мужчины) — 500 метров.

Самых креативных наградят за оригинальный костюм и за корпоративный имидж коллектива. Также будут отмечены самый многочисленный коллектив; самый юный участник; самый опытный участник.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября на электронную почту: [email protected] или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, Быковой Оксане Сергеевне, тел. 25-51-36.

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