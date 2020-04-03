Центральная детская библиотека имени Есенина приглашает читателей в соцсети

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Центральная детская библиотека имени Есенина на время карантина переходит в режим онлайн. Коллектив библиотеки подготовил много интересной информации, которая размещается в ленте группы. Это творческие встречи с интересными личностями, культурно-просветительские проекты, встречи фотоклубов и многое другое.

В видеоформате можно послушать концерты и узнать новую интересную информацию на различные темы. Кроме того, в группе размещается цикл видеообзоров «Книга – лучший друг детей», который познакомит юных читателей с новыми поступлениями в библиотеку, что, несомненно, станет полезным после снятия ограничений.

Группа библиотеки находится по ссылке.