Что посмотреть в Рязани в выходные

5 октября, суббота

8.45 – parkrun на Ореховом озере

10.00 – выставка кошек редких пород «Осенние смотрины» в М5 Молл.

10.00 – Всероссийский день ходьбы на стадионе «ЦСК»

12.00 – Чемпионат России среди женщин, высшая лига «Б», группа «Центр» ВК «Рязань» г. Рязань — «ИТАЛМАС-ИЖГТУ» г. Ижевск в зале РГУ имени С.А. Есенина

13.00 – Всероссийский есенинский праздник поэзии «На земле мне близкой и любимой…» в музее-заповеднике С.А. Есенина

13.30 и 16.30 –спектакль «Тук-тук! Кто там» Тульского ТЮЗа в М5 Молл.

15.00 – встреча с семьёй путешественников и их домом на колёсах в «Старом парке».

19.00 – спектакль «Фауст» в Рязанском театре драмы

6 октября, воскресенье

10.00 – выставка кошек редких пород «Осенние смотрины» в М5 Молл

11.00 и 14.00 — шоу магии и света «Холодное сердце» в Рязанском дворце молодёжи.

15.00 – концерт Владимира Блохина в КДЦ «Октябрь».

16.00 – концерт группы «Комиссар» в ТЦ «Барс на Московском».

17.30 – концерт «Осенний песенный букет» в МКЦ.

19.00 – фестиваль «Зеркало сцены» в Рязанском театре драмы.