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Четверо рязанцев борются за звание «Мастер гостеприимства»

В Туле в эти дни проходит конкурс «Мастера гостеприимства». В полуфинал вышли четыре представителя Рязанской области.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его соорганизатором выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, всего на конкурс поступило 21095 заявок из всех 85 регионов России. В полуфинале участвуют 118 конкурсантов из 23 регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В ходе полуфинала конкурсанты проходят комплексную оценку деловых и личностных качеств, решают индивидуальные и групповые аналитические задания, участвуют в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами, презентуют свои проекты.

Рязанка Екатерина Баконина в целях популяризации русской национальной кухни и русского гостеприимства создала онлайн-платформу Triplunch.com, на которой каждый может забронировать визит на обед к местным жителям в любой стране мира или пригласить гостей к себе. Такой необычный формат помогает не только познакомиться с местной кухней, но и пообщаться в неформальной обстановке, узнать и рассказать об обычаях, привычках, радостях и мечтах обычных людей, принять участие в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд и даже в гастрономических турах.

Финал проекта состоится в апреле. Победителями станут 50 человек. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии гостеприимства и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково», сообщает сайт регионального правительства. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы госвласти, ведущие компании и организации.

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