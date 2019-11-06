Будущих мам Рязани приглашают на обучающий семинар

В субботу, 16 ноября, в Рязани состоится VII областной обучающий семинар для будущих мам.

С 11.00 до 15.00 в библиотеке Горького можно будет послушать лекции специалистов, посетить групповые тренинги и мастер-классы.

Вы получите ответы на следующие вопросы:

– как побороть страх перед родами

– как наладить грудное вскармливание

– как ухаживать за ребенком

– какие пособия и социальные выплаты вам положены

– как поддерживать себя в форме и оставаться красивой во время и после беременности.

Предварительная запись обязательна!

Способы записи на обучающий семинар :

-напишите сообщение в группу

-позвоните по телефону: 51-20-71

— отправьте письмо на электронную почту: [email protected] В письме укажите свои фамилию, имя, отчество, срок беременности и номер телефона.

Семинар проводится при поддержке министерства здравоохранения Рязанской области.

Организаторы : ЦПГВ « Капля молока» и Клуб для мам «МамаПрофи» при участии ГКБ № 8 и Благотворительного фонда «Мы вместе».