Будущих мам Рязани приглашают на обучающий семинар

В субботу, 16 ноября, в Рязани состоится VII областной обучающий семинар для будущих мам.
С 11.00 до 15.00 в библиотеке Горького можно будет послушать лекции специалистов, посетить групповые тренинги и мастер-классы.
Вы получите ответы на следующие вопросы:
– как побороть страх перед родами
– как наладить грудное вскармливание
– как ухаживать за ребенком
– какие пособия и социальные выплаты вам положены
– как поддерживать себя в форме и оставаться красивой во время и после беременности.
Предварительная запись обязательна!
Способы записи на обучающий семинар :
-напишите сообщение в группу
-позвоните по телефону: 51-20-71
— отправьте письмо на электронную почту: [email protected] В письме укажите свои фамилию, имя, отчество, срок беременности и номер телефона.
Семинар проводится при поддержке министерства здравоохранения Рязанской области.
Организаторы : ЦПГВ « Капля молока» и Клуб для мам «МамаПрофи» при участии ГКБ № 8 и Благотворительного фонда «Мы вместе».