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Управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников пережидает пандемию коронавируса под Рязанью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Колесников – один из самых богатых людей России. В списке журнала Forbes он занимает 75-е место. По данным издания, на публике бизнесмен не появлялся уже десять дней.

Колесников рассказал журналистам, что сейчас живёт под Рязанью. С сотрудниками компании он общается только по Skype и электронной почте. Иногда бывает в офисе в Рязани или на рязанских предприятиях корпорации «Технониколь».

– Стало больше времени для семьи, меньше суеты стало, больше осознанности, – рассказал бизнесмен «Коммерсанту».

Он отметил, что стал чаще мыть руки, меньше посещает магазины и общественные места. В доме есть запас продуктов, их хватит дней на десять.

