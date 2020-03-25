Богатый бизнесмен рассказал, как спасается от коронавируса под Рязанью

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Автор: Olga Borisova - tn.ru, CC BY-SA 4.0, Ссылка
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Управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников пережидает пандемию коронавируса под Рязанью. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Колесников – один из самых богатых людей России. В списке журнала Forbes он занимает 75-е место. По данным издания, на публике бизнесмен не появлялся уже десять дней.

Колесников рассказал журналистам, что сейчас живёт под Рязанью. С сотрудниками компании он общается только по Skype и электронной почте. Иногда бывает в офисе в Рязани или на рязанских предприятиях корпорации «Технониколь».

– Стало больше времени для семьи, меньше суеты стало, больше осознанности, – рассказал бизнесмен «Коммерсанту».

Он отметил, что стал чаще мыть руки, меньше посещает магазины и общественные места. В доме есть запас продуктов, их хватит дней на десять.

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