Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин сообщил у себя в Фейсбуке, что в регионе начали борьбу с продажей сжиженного газа подросткам.



– Жительница Рязани написала мне в личном сообщении, что в нашем городе в баре «IMHO LOUNGE» подросткам продают «веселящий газ», – написал Фомин. ⠀

Как оказалось, случаи не единичны. «Сниффинг» становится все более популярным. Газовые зажигалки и баллончики в свободной продаже. Считаю необходимым защитить детей!⠀

С депутатами-членами фракции «Единая Россия» начали разработку регионального закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В ближайшее время он будет внесён в областную Думу.⠀

Я обращаюсь ко всем, кто сталкивался с подобными фактами. Пишите мне в личные сообщения через социальные сети, а также на сайт «Единой России» или областной Думы.

