Аркадий Фомин: Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства

Вера Бочкова
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Приводим полный текст поздравления.

Уважаемые работники культуры!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Рязанский край – уникальный заповедник народной культуры, самобытных традиций, художественных промыслов и ремесел. В регионе богатая и насыщенная культурная жизнь, а наши творческие коллективы хорошо известны как в России, так и за рубежом. И в этом ваша заслуга – людей ярких, талантливых, увлеченных. Ваш высокий профессионализм, самоотдача помогают области занимать лидирующие позиции в сохранении и приумножении нашего исторического наследия, духовных ценностей. Вы принимаете самое активное участие в нравственном, эстетическом воспитании подрастающего поколения, прививаете чувство прекрасного, дарите праздники и открываете таланты. С каждым годом растёт интерес жителей и гостей к музыкальным, театральным, событийным мероприятиям и программам.

Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. И национальные проекты, инициированные Президентом РФ, призваны серьезно обновить материально-техническую базу учреждений, придать новый импульс развитию культурного потенциала региона.

Искренне благодарю руководителей, сотрудников, ветеранов отрасли и всех, кто своим энтузиазмом и творческим подходом создает атмосферу гостеприимства и радушия, за вклад в процветание Рязанского края.

Желаю вам доброго здоровья, праздничного настроения, побед и признания!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

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