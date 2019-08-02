Аркадий Фомин: Рязань гордится званием столицы ВДВ

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев, десантников с Днём воздушно-десантных войск. Публикуем полный текст поздравления.

Дорогие рязанцы! Уважаемые военнослужащие и ветераны «крылатой пехоты»!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Российский воздушный десант ведет свою летопись с 1930 года. Само появление этого рода войск ознаменовало наступление новой эпохи в развитии военного дела, стало важным элементом укрепления Вооруженных Сил страны. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории Отечества. Сегодня они по праву являются элитой российской армии.

Рязань гордится званием столицы ВДВ. У нас находится прославленное гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, отметившее в минувшем году свой вековой юбилей. Оно является настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров. Условия, в которых действуют подразделения ВДВ, требуют от военнослужащих высокого уровня подготовки, особых морально-волевых качеств. Профессионализм, стойкость, глубокое чувство личной ответственности за судьбу Отечества являются неотъемлемыми спутниками, надежным стержнем воинов-десантников в службе и жизни. «Голубые береты» едины особым духом братства, бережно хранят и приумножают ратные традиции, свято чтят память о погибших.

Благодарю десантников и ветеранов службы за преданность Родине, активное участие в общественной жизни региона, военно-патриотическое воспитание молодежи.

В этот знаменательный день желаю всем чистого мирного неба над головой, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»