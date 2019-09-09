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Аркадий Фомин поздравил жителей Лесного с 64-летием посёлка

Праздник «Фестиваль будущего!», посвящённый дню рождения посёлка, прошёл в субботу, 7 сентября. Мероприятия продолжались целый день. Жителям и гостям была представлена насыщенная программа: творческие мастер-классы, танцевальный баттл, аквагрим, научное шоу, выступления музыкальных коллективов, игры, конкурсы для детей и взрослых, дискотека, концерт, а в завершение праздника грандиозный салют.

Земляков поздравил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он отметил, что Лесной активно развивается.

– Посёлок был заложен 64 года назад, и хоть это небольшой срок, но у него богатая история, славные традиции, – обратился к собравшимся Аркадий Фомин. – Сегодня посёлок приобретает новую жизнь. Недавно ему присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет развивать экономику, создавать современные высокооплачиваемые рабочие места, укреплять социальную базу, благоустраивать территории. И мы сможем гордиться не только прошлым, но и будущим посёлка.

Он также поблагодарил всех лесновцев за труд и пожелал здоровья, успехов и мирного неба.

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