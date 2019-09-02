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Аркадий Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района с началом нового учебного года

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин 2 сентября побывал на торжественных линейках в Лесновской и Мосоловской школах  Шиловского района. Глава регионального парламента поздравил школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года. 

– Учить и учиться – это по-настоящему задачи государственной важности, – обратился к землякам Аркадий Фомин. – Ведь от успеха школы, от успеха каждого из вас зависит будущее родного края и нашей страны.

Он сообщил, что в регионе ведется системная работа по формированию современного образовательного пространства. 

– У нас идет активная реализация профильного национального проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках которого строятся новые средние учебные заведения, улучшается их материально-техническая база, обновляется школьное оборудование, повышается квалификация преподавателей, – сказал председатель областной Думы. 

Он также подчеркнул, что в Шиловском районе достойно подготовились к новому учебному году, открылась современная школа в селе Ерахтур, отремонтирована система отопления в Лесновской школе, сделан текущий ремонт в Мосоловской школе, в которой два года назад была проведена масштабная реконструкция и теперь это общеобразовательное учреждение соответствует всем нормам и стандартам. 

Особую благодарность Аркадий Фомин высказал педагогам и родителям, которые поддерживают своих учеников и детей, отметив необходимость более тесного взаимодействия семьи и школы.  

Напутственные слова были адресованы и первоклассникам: в Лесном за парты впервые сели 53 ученика, в Мослово – 26. На память о школьной линейке все они получили подарки.

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