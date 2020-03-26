Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 13.00 в регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 у граждан Российской Федерации, вернувшихся из Франции.



Ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе осуществляется контроль за гражданами, прибывающими в наш регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Организовано их медицинское наблюдение, включающее лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию.



В целом на 13.00 26 марта 2020 года поступила информация о 1054 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.



В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 895 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 159 человек, все обследованы и здоровы.



Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

