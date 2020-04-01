Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

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По состоянию на 16 часов среды, 1 апреля, в Рязанской области подтверждено 4 случая коронавируса. Анализы ещё трёх человек направлены в Москву для подтверждения. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.



Трое заразились во время туристических поездок во Францию и Турцию. Ещё одна пациентка заразилась в Москве, где контактировала с заболевшим.



Один человек, заболевший ранее COVID-2019, выздоровел и выписан из больницы имени Семашко.



На данный момент есть информация о 1836 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. У 1174 человек взяты анализы на коронавирус, они находятся под наблюдением. Завершено медицинское наблюдение у 662 граждан, все обследованы и здоровы.

