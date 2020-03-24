Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
Новости Рязани

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Под наблюдением в Рязани и области находятся 742 человека. Есть информация о 843 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
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Появились свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Информация опубликована на сайте правительства региона.

По состоянию на 13 часов вторника, 24 марта, число официально подтвёрждённых случаев не увеличилось. В регионе коронавирус выявлен у двух жителей Рязани. Мужчина вернулся в Россию из Франции, после этого заболела и его жена. 

На данный момент поступила информация о 843 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. У 733 человек взяли анализы на COVID-2019. Они находятся под наблюдением врачей. Завершено медицинское наблюдение у 110 человек, все обследованы и здоровы.

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