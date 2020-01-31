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Академия ФСИН приглашает на День открытых дверей

Академия ФСИН России приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который пройдёт в воскресенье, 9 февраля с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. Сенная, д.1. (КПП № 1, главный вход со стороны пл. Ленина).

Абитуриенты и их родители получат исчерпывающую информацию об основных образовательных программах высшего образования, реализуемых академией за счет средств федерального бюджета и на платной основе, а также о правилах приема в академию и особенностях подбора кандидатов на обучение.

Для ознакомления с учебно-материальной базой вуза, а также основными направлениями деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы будет организовано посещение учебных аудиторий, библиотеки, спортивного комплекса и мест проживания курсантов.

Традиционно будет организована выставка оружия, спецсредств, криминалистической и полиграфологической техники.

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