7 ноября из-за демонстрации в Рязани будут перекрывать движение транспорта

В четверг, 7 ноября, в Рязани будет проводиться демонстрация. В связи с этим движение транспорта по проезду Завражнова на участке от пересечения с ул. МОГЭС до пересечения с Первомайским проспектом, а также по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы до пл. Ленина перекроют с 11.00.

По мере прохождения колонны участников демонстрации движение будет открываться.

Движение троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17 и автобусов №№1, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 временно приостанавливается.

Автобусы маршрутов №№11 и 17 между остановками «Магазин «Фаворит» и ООТ «Памятник И.П. Павлову» поедут по улицам Каширина, Семинарская, пл. Ленина. Также поедет маршрутка № 98.

Автобусы маршрута №2, а также маршрутки №№50, 70, 71, 82, 95 при движении со стороны Богородского кладбища после остановки «Музучилище» поедут по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная до конечной остановки «ст. Рязань-2», в обратном направлении – по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, далее по своему маршруту.

Маршрутки №№34, 41, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99 временно перевозить пассажиров не будут.