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Новости РязаниЭкономика

Золотая маска: мошенники маскируются под ювелирные магазины

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«Купи украшение и получай кешбэк до 208% годовых». Компании с признаками финансовых пирамид могут принимать различные формы. Например, маскироваться под ювелирный магазин, предлагая клиентам поучаствовать в бизнес-проектах. На сайте не встретить изображений украшений, зато активно рекламируются сверхдоходы.

Например, схема может быть такая. Заявлено, что клиент, приобретая ювелирную продукцию, не только вернет ее стоимость, но и гарантированно получит прибыль. Она зависит от стоимости покупки и участия в различных программах лояльности, которые, как правило, представляют из себя систему рангов: чем больше новых клиентов приведет участник программы, тем выше его процент кешбэка. Высокую доходность организаторы подобных проектов объясняют большой прибыльностью ювелирного бизнеса: они якобы готовы не тратиться на рекламу и снизить наценку на товар ради покупателей.

«Подобные компании имеют признаки финансовой пирамиды: они зарегистрированы за рубежом, гарантируют сверхдоходность, обещают бонусы за привлечение новых участников, при этом их деятельность абсолютно непрозрачна», — предостерегает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

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Потребовать обещанного дохода не получится, ведь с покупателем не заключается договор вклада или инвестиций, в котором зафиксированы проценты. А оспорить кешбэк в суде нельзя, так как условия промоакций продавцы могут изменять в одностороннем порядке.

Согласно одному из исследований НАФИ, лишь каждый четвертый россиянин отличает финансовую пирамиду от легальных способов сберечь и преумножить капитал. Этим и пользуются мошенники, которые все чаще маскируются под различные онлайн-проекты и бизнес-идеи.

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