Юлия Рокотянская поздравила соцработников с профессиональным праздником

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем социального работника.

Уважаемые социальные работники Рязани!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! У вас удивительное призвание – помогать людям. Каждый день вы облегчаете жизнь людям с инвалидностью, пожилым и немощным, дарите надежду семьям, попавшим в трудную ситуацию. В ваших сердцах живет отзывчивость, душевность, доброта – этим качествам невозможно научиться, они даруются лучшим людям!

Дорогие социальные работники! Благодарю вас за бесценный труд и желаю крепкого здоровья и счастья. Для вас нет понятия «чужое горе». Пусть всё добро, которое вы отдаете нуждающимся, возвращается к вам сторицей. Всего наилучшего!