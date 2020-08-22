В субботу, 22 августа, в ТРК «Окская жемчужина» под Рязанью произошёл пожар.

Напомним, ранее видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в селе Поляны поступило в 13.55. На место происшествия выезжали 11 пожарных машин и 34 сотрудника Государственной противопожарной службы.

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В результате пожара огнём была повреждена баня на площади 15 квадратных метров. Люди не пострадали.

Пожар был ликвидирован в 14.51. Его причина и размер ущерба устанавливаются.