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Новости РязаниПроисшествия

В ТРК «Окская жемчужина» под Рязанью произошёл пожар

7info
Изображение Ronald Plett с сайта Pixabay

В субботу, 22 августа, в ТРК «Окская жемчужина» под Рязанью произошёл пожар. 

Напомним, ранее видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в селе Поляны поступило в 13.55. На место происшествия выезжали 11 пожарных машин и 34 сотрудника Государственной противопожарной службы.

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В результате пожара огнём была повреждена баня на площади 15 квадратных метров. Люди не пострадали.

Пожар был ликвидирован в 14.51. Его причина и размер ущерба устанавливаются. 

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