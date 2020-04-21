В Скопинском районе продолжается ремонт школы. В Чулковской школе рязанской организацией «Стройобъект» сейчас проводится замена 35 оконных блоков. Работа практически завершена. Подрядная организация выполнила свои обязательства качественно и в срок, несмотря на то, что работы необходимо было произвести с учетом требований Роспотребнадзора, обеспечивая все необходимые меры безопасности и профилактики.
На следующем этапе будет отремонтирована крыша, выполнена отмостка вокруг здания, восстановлен и укреплен ее фасад.
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